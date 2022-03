Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara precedent. Pentru ca alte tari din Orientul Mijlociu, din […] The post Emmanuel Macron anunța o criza alimentara fara precedent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .