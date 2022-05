Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (19 ani, locul 12 WTA) a fost protagonista unui moment amuzant in timpul unui interviu acordat la Roma. Emma Raducanu o va intalni marți la WTA Roma, in primul tur, pe Bianca Andreescu (21 de ani, locul 90 WTA). Emma Raducanu a scapat o injuratura in direct: „Serios, am spus asta pe camera?” …

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) a acces in turul al doilea, decisiv, al calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de euro. In runda intai a sesiunii preliminare,…

- Turneul WTA de la Madrid a intrat in faza optimilor, Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) este cotata cu prima șansa la victorie. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni azi, dupa ora 17:00, in optimile de finala ale turneului WTA Madrid.Meciul Simona Halep – Cori…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a reusit sa se califice in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, vineri, dupa ce a invins-o pe cehoaica Tereza Martincova, cu 7-6 (7/3), 6-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ​Organizatorii turneului de la Madrid au anunțat programul zilei de sambata, una in care Simona Halep va juca in turul al doilea cu Paula Badosa, principala favorita a competiției de categorie „WTA 1.000”.

- Daca votul de duminica a deschis o noua faza a campaniei, atunci tabara domnului Macron o va aborda dintr-o dubla perspectiva - discurs si guvernare. Cea din urma, guvernarea, ar trebui sa transmita imaginea unui presedinte energic, preocupat sa-si respecte promisiunile si, in fine, inzestrat cu o experienta…

- Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, ar urma sa cistige turul al doilea al prezidentialelor in fata candidatei de extrema dreapta Marine Le Pen, cu un scor cuprins intre 54% si 51% contra 46%-49%, potrivit sondajelor efectuate duminica dupa primul tur, noteaza AFP. Rezultatul ar fi astfel…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.