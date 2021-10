Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (31 de ani, locul 61 WTA) iși continua parcursul bun de la Indian Wells. Jucatoarea din Romania s-a calificat in turul 3 dupa 7-5, 6-1 cu Jil Teichmann (24 de ani, 39 WTA). Irina Begu este a treia jucatoare din Romania calificata in turul 3 la Indian Wells, dupa Sorana Cirstea și Simona Halep.…

- Jucatoarea din Marea Britanie cu origini romanești, in varsta de 18 ani și ocupanta a locului 22 WTA, a fost invinsa de Aliaksandra Sasnovich din Belarus (27 de ani, 100 WTA) in turul 2 de la Indian Wells. Emma Raducanu a pierdut in doua seturi cu scorul de 2-6, 4-6 și rateaza astfel duelul cu Simona…

- Simona Halep a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostyuk, cu scorul de 7-6(2), 6-1 și s-a calificat in turul 3 de la Indian Wells, unde o va intalni pe jucatoarea din Belarus, Aliaksandra Sasnovich, noteaza gsp.ro. Meciul inceput mai greu pentru Simona Halep care a avut nevoie de tiebreak pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 17 WTA și cap de serie numarul 11) s-a calificat in turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari. Halep a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostiuk (19 ani, 58 WTA), cu 7-6 (2),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat fara emotii in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari, dupa ce a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostiuk, cu 7-6 (2), 6-1.

- Simona Halep a realizat o execuție de senzație, un voleu direct printre picioare. Imaginile sunt din timpul unui antrenament și au fost postate pe rețelele de socializare. In scurt timp au devenit virale. Halep se afla in SUA, unde se pregatește intens pentru turneul de tenis de la Indian Wells. Aflata…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani) are mari sanse de a o intalni pe britanica de origine romana Emma Raducanu in turul al treilea la Indian Wells (California; SUA), turneu de categoria WTA 1.000. Chiar daca a coborat pe locul 17 mondial, constanteanca, desemnata cap de serie nr.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…