Emma Răducanu a câștigat US Open. Jucătoarea cu tată român a stabilit recorduri istorice Emma Raducanu a caștigat US Open. Puștoaica minune a tenisului, nascuta din tata roman și mama chinezoaica a devenit primul jucator de tenis care caștiga un turneu de Grand Slam pe care l-a inceput din calificari. Mai mult, a cucerit titlul la Flugshing Meadows fara ceda un set. Emma Raducanu nu a disputat nici macar un tiebreak in cele 20 de seturi jucate la New York. Este prima jucatoare britanica ce se impune intr-un Grand Slam, de la Virginia Wade (Wimbledon 1977) și cea mai tanara caștigatoare de Grand Slam de la Maria Sharapova, in 2004. US Open i-a adus un cec imens, de 2,5 milioane dolari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

