- „Adevarul” prezinta, in premiera, un fragment din „Nu voi mai vedea lumea niciodata. Memoriile unui scriitor intemnitat” de Ahmet Altan, in traducerea din limba engleza a lui Andrei Covaciu, cu un cuvant-inainte de Philippe Sands. Cartea a aparut in colectia „ANANSI. World Fiction”, a Editurii Pandora…

- Festivalul Filmului Francez de la Cluj-Napoca aduce 18 filme franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din Romania. Organizatorii pun accent pe siguranta tuturor spectatorilor si respectarea stricta a regulilor sanitare.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca pandemia de coronavirus nu va fi singura pandemie prin care va trece populatia globului, subliind nevoia de investitii in sanatatea publica.

- Lumea lui Putin pare sa se naruie cam de pe cand a inventat modificarea Constitutiei Federatiei Ruse, care, pe langa postura de presedinte pe care o poate asuma mai departe, indiferent de numarul de mandate, a insemnat constituirea Consiliul de Securitate si aranjamentul care i-ar fi permis sa iasa…

- De ce l-ati amenintat pe Arafat? Asa ati perceput dumneavoastra, nu? Dar ce s-a intamplat? Asa vi s-a spus, eu doar i-am adus la cunostinta, peste putin timp va fi acuzat de genocid. De ce spuneti asta? Banuiesc ca sunteti documentata, daca ma interpelati, nu ati…

- Daca alți cantareți s-au reprofilat și și-au facut magazine online de haine, Mihai Traistariu a ales o alta metoda, mult mai ingenioasa. Artistul a investit in cateva garsoniere, a facut un imprumut la banca și a reușit sa traiasca cel puțin decent in urma profitului caștigat. „Anul trecut am facut…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, considera ca Isus Hristos, care este „doctorul cel mare”, poate tamadui pandemia de coronavirus care s-a intins in toata lumea, relateaza Mediafax, citat de Hotnews.ro.IPS Andrei a declarat sambata in predica rostita in cadrul slujbei de Liturghie de la Manastirea…