Stiri pe aceeasi tema

Departamentul de Justiție, Stat și Trezorerie al Statelor Unite ale Americii a emis un avertisment comun care avertizeaza impotriva afluxului de lucratori nord-coreeni in diferite posturi tehnologice independente, in special in industria cripto, conform cointelegraph.com.

Campionul mondial din 1978, Mario Andretti, va avea ocazia de a conduce o mașina de Formula 1 McLaren inaintea Marelui Premiu al Statelor Unite din acest an, care va avea loc pe Circuit of The Americas din Austin, potrivit lui Zak Brown, CEO-ul McLaren Racing, relateaza formula1.com.

"Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-al Doilea Razboi Mondial", a acuzat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in contextul in care Rusia sarbatoreste, la 9 mai, victoria asupra Germaniei naziste.

Talibanii aflati la putere in Afganistan au acreditat, in premiera, un reprezentant diplomatic in Rusia, transmite dpa.

Liderul suprem al talibanilor, mollahul Hibatullah Akhundzada, a interzis culturile de mac in Afganistan, transmite duminica dpa.

Federatia Iraniana de Fotbal (FFI) se teme ca echipa nationala ar putea fi suspendata de la Cupa Mondiala din Qatar dupa ce femeile au fost impiedicate sa asiste la meciul cu Libanul de marti, ultimul pentru reprezentativa iraniana in preliminariile competitiei, transmite DPA, relateaza Agerpres.

Talibanii au ordonat companiilor aeriene din Afganistan sa refuze sa imbarce femei care vor sa calatoreasca singure, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Parintii fotografului Danish Siddiqui, care lucra pentru agentia Reuters si a fost ucis anul trecut intr-un atac al talibanilor in Afganistan, au inceput o actiune in justitie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva gruparii islamiste aflate acum la putere la Kabul, a anuntat marti un avocat