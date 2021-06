Emisarul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru Yemen, Martin Griffiths, a constatat marti, in fata Consiliului de Securitate al ONU, esecul eforturilor de a pune capat razboiului sangeros din aceasta tara, la finalul misiunii sale care a durat trei ani de zile, informeaza AFP. "Partile (aflate) in conflict trebuie sa fie suficient de curajoase si dispuse sa aleaga" calea unei reglementari politice "mai degraba decat sa continue conflictul. In timpul celor trei ani ai misiunii mele in Yemen noi am propus numeroase oportunitati partilor, insa in zadar", a deplans britanicul, ce isi va depune…