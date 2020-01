Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul Organizatiei Natiunilor Unite in Libia, Ghassan Salame, a apreciat ca Libia are "nevoie ca toate ingerintele straine sa inceteze", intr-un interviu acordat sambata AFP, in ajunul unei conferinte internationale care va avea loc la Berlin cu obiectivul de a pune capat conflictului din aceasta…

- Proiectele de texte finale ale conferintei internationale de duminica de la Berlin cu privire la conflictul din Libia sunt aproape finalizate, a indicat vineri diplomatia rusa, exprimandu-si totusi regretul ca cei doi beligeranti refuza sa se intalneasca, informeaza AFP. 'Documentele finale sunt…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va merge in Germania in acest weekend pentru a participa la conferinta pentru Libia de la Berlin si a cere sustinerea armistitiul fragil din statul nord-african si retragerea tuturor puterilor straine din conflict, a informat Departamentul de Stat, relateaza Reuters.…

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, care lupta impotriva guvernului libian recunoscut de ONU (GNA), a parasit Moscova fara sa semneze acordul de incetare a focului parafat de rivalul sau, a indicat marti diplomatia rusa, citata de AFP. Haftar ceruse luni seara un ragaz…

- Sancțiunile americane nu vor opri finalizarea gazoductului Nord Stream. Aceasta este asigurarea data de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a susținut ca statele europene sunt interesate de asigurarea securitații energetice pe timp lung, conform b1.ro. ”Acesta (n.r. proiectul) va fi finalizat…

- Rusia, Ucraina și Comisia Europeana au ajuns joi la un nou acord de principiu privind livrarea gazelor naturale, care urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2020, a informat vicepreședintele Executivului UE, Maros Sefcovic, potrivit MEDIAFAX. "În urma unor discuții foarte intense,…

- Australia a facut publice joi noi masuri care vizeaza sa impiedice "puterile straine" sa exercite influenta asupra universitatilor de pe continent, in contextul temerilor legate de activitatile Chinei in acest sens, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Universitatile care adera la noile reguli…

- Departamentul Justitiei din SUA a deschis o ancheta penala privind modul in care a fost lansata ancheta privind ingerintele Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza joi cotidianul The New York Times, relateaza AFP, conform agerpres.ro. O ancheta pana acum administrativa,…