- Prima ediție a competiției Te cunosc de undeva, sezonul 19, a venit cu surprize de proporții. Telespectatorii au avut ocazia sa o vada pe Ozana Brabanacea intr-o ipostaza rara, dupa ce s-a urcat pe glob. Jurata și-a intrecut limitele pentru un spectacol incendiar.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s

- Telespectatorii vor avea parte de o noua surpriza sambata, 1 aprilie 2023. Show-ul muzical Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane, cu concurenți pe proporții, care vor face spectacol de la ediție la ediție. Iata cine sunt aceștia și cine revine in lumina reflectoarelor.

- Zarug revine in culisele transforming show-ului cu „Te cunosc de undeva! After Party”. Emisiunea de la Antena 1 va avea premiera sambata, 1 aprilie, de la 20:00. Din 1 aprilie, in fiecare sambata, dupa gala Te cunosc de undeva!, Zarug revine in culisele transforming show-ului cu „Te cunosc de undeva!…

- Concurentul a revenit pe scena iUmor și in acest sezon cu și mai multe momente demne de un spectacol alternativ. El le-a aratat juraților ca poate sa faca și alte „scheme” pe langa ridicarea de greutați cu „barbația”. Iata daca și de data aceasta momentul a fost la fel de greu de privit!

- „Sunt genul de emotii pe care le-am resimtit doar la primul meu concert!”. Damian Draghici si Vocea care iti canta dorul si Wrs si Emilian, castigatorii ultimului sezon al transforming show-ului de la Antena 1, sunt echipele care completeaza cast-ul sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”.

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”. Alina Pușcaș și Pepe sunt in continuare prezentatorii show-ului de la Antena 1, iar in curand vor fi anunțate și numele vedetelor care vor participa la concurs. Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de…

- Miruna, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, a transmis un mesaj neașteptat dupa ce susținatorii au aflat identitatea lui Luța. Tanara și-a redeschis contul de Instagram pentru a da carțile pe fața.