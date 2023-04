Stiri pe aceeasi tema

- Artistul internațional, care alaturi de Emilian a și caștigat Te cunosc de undeva! sezonul 18, a devenit personaj in emisiunea din Spania. „llamame”, piesa cu care WRS reprezentat Romania la Eurvisiom a rasunat pe scena transforming show-ului din afara granițelor.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…

- Ediția de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus adevarate show-uri pe scena. In aceasta seara, Codruta Filip si Valentin Sanfira au avut un moment special, dupa ce au cantat melodia „Conga” de la Gloria Estefan. Toata lumea s-a ridicat și a dansat cu ei. Iata cum au fost jurizați…

- Nicole Cherry și Juno au facut un adevarat spectacol cu dubla transformare in Miley Cyrus, in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19 din 1 aprilie 2023. Ce au facut Andreea Balan și Ozana Barabancea imediat dupa momentul concurenților a starnit hohote de ras.

- Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1. Alaturi de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob si Aurelian Temisan, Mihai Petre va juriza prestatiile

- Zarug revine in culisele transforming show-ului cu „Te cunosc de undeva! After Party”. Emisiunea de la Antena 1 va avea premiera sambata, 1 aprilie, de la 20:00. Din 1 aprilie, in fiecare sambata, dupa gala Te cunosc de undeva!, Zarug revine in culisele transforming show-ului cu „Te cunosc de undeva!…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”. Alina Pușcaș și Pepe sunt in continuare prezentatorii show-ului de la Antena 1, iar in curand vor fi anunțate și numele vedetelor care vor participa la concurs. Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de…