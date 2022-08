Stiri pe aceeasi tema

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- In timp ce melodia „Swimming Pools” a fost inclusa pe coloana sonora a serialului american „The Summer I Turned Pretty” si a ajuns la un milion de ascultari pe Spotify, Francis On My Mind revine cu o noua melodie care va cuceri playlist-ele ascultatorilor din toata lumea. Nascuta in timpul unei sesiuni la…

- Motiv de bucurie printre fanii lui Connect-R: artistul vine cu o continuare a uneia dintre cele mai indragite piese ale sale: „Vara nu dorm”. Piesa implinește 10 ani de la lansare, iar artistul a decis sa sarbatoreasca acest moment alaturi de Johny Romano, lansand o noua piesa care se anunța a fi hitul…

- Petrecerile de vara sunt in toi și muzica extraordinara le face memorabile. Gran Error fac echipa cu Elvana și Antonia pentru piesa ”Clap Clap”, un adevarat imn al distracției și al timpului de calitate petrecut alaturi de prieteni. Ritm captivant, versuri in engleza și spaniola și energie buna sunt…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Spike lanseaza oficial piesa deja prezenta la Virgin Radio Romania și mult așteptata de fani, „Naufragiat”. Este o piesa atipica artistului, o piesa pop, de dragoste, care vorbește despre sentimentele intense pe care finalul iubirii le poate provoca. Piesa a fost compusa de Spike, Vlad Lucan și Alex…

- Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum „O mie de inimi”, „De 3 zile nu am somn”, feat. Theo Rose, sau cel mai recent single, „Tequila”, Emilian vine cu un hit neașteptat…

