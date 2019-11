Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a fost citat ca martor la DNA in dosarul fostului agent guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare. Citarea a fost facuta telefonic, insa pana in acest moment nu a fost stabilita o data exacta pentru audiere, au precizat…

- Radu Canțar, agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE, și-a dat demisia din funcție. El a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca a fost o onoare pentru el sa ocupe aceasta funcție in ultimul an și jumatate și i-a urat succes persoanei care ii va urma in funcție.„A fost o onoare sa fiu pentru…

- Simona Maya Teodoroiu este noul Agent guvernamental al Romaniei la CEDO, decizia de numire fiind publicata joi in Monitorul Oficial. Ea il inlocuieste pe Viorel Mocanu, eliberat din functie la cerere, in 21 august.

- Premierul Viorica Dancila a decis eliberarea, la cerere, a lui Viorel Mocanu din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie…