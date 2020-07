Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un debut intarziat in 2020, din cauza pandemiei, Campionatul Național de Viteza in Coasta se muta la Reșița pentru a doua etapa din acest an. Valea Domanului este gazda evenimentului sportiv in 4-5 iulie și, deși ne aflam cu toții intr-un an greu din toate punctele de vedere, piloții și-au confirmat…

- In sezonul 2020 al Campionatului National de Viteza in Coasta, Emil Ghinea piloteaza un bipost Norma M20F. Campionul o ia pas cu pas in competitie, incercand sa mareasca ritmul de la cursa la cursa. Pilotul din Mangalia Emil Ghinea, multiplu campion si medaliat in Campionatul National de Viteza in Coasta,…

- Emil Ghinea este multiplu campion national si medaliat in Campionatul National de Viteza in Coasta. Inainte de Norma M20F, pilotul a mai condus in competitii un Renault 5GT Turbo si un Renault Clio V6 Trophy. In 2020, Emil Ghinea va participa si la Campionatul National Super RallyA inceput editia 2020…

Noua podiumuri au bifat sportivii de la CS Krepelka Motorsport la sfarsitul saptamanii trecute. La Cheile Gradistei a avut loc, sambata si duminica, prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta...

- Nestor Emil (Norma M20FC) a castigat prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, duminica, la Cheile Gradistei, cu timpul cumulat de 3 min 41 sec 504/1000. Nestor a stabilit un record al traseului de viteza de la Cheile Gradistei, 1 min 43 sec 928/1000, in prima mansa. In mansa secunda…

- La finalul acestei saptamani se desfașoara Cupa Cheile Gradiștei powered by TOTAL la automobilism, ce conteaza și ca prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, ediția 2020. Competiția, gazduita de Complexul Turistic și Sportiv Cheile Gradiștei, de langa comuna brașoveana Moeciu, se deruleaza…

- Federatia Romana de Automobilism Sportiv a validat, in sedinta Biroului sau Executiv de joi, calendarele competitionale ale Campionatului National de Raliuri si Campionatului National de Viteza in Coasta si a decis sa infiinteze Campionatul National de Anduranta. Campionatul National de…

Pandemia de coronavirus a dat peste cap si calendarul Campionatului National de Viteza in Coasta. Primele trei etape, care ar fi trebuit sa se desfasoare, in ordine, la Rasnov, Cheile Gradistei...