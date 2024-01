Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi, unul din Valcea, altul din Gorj au fost prinsi conducand in localitatea Mateesti, cu viteye peste limita llegala. Polițiștii din Berbești au organizat o acțiune pe DJ 605 A, in localitatea Mateești și orașul Berbești, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Au fost controlate 37…

- Miercuri, 24 ianuarie 2024, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau pe strada Piața Eroilor din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Abrud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul era radiat din circulație din…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Ieri, 27 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un barbat de 64 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Sambata, 16 decembrie 2023, in jurul orei 20.15, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 48 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Sambata, 9 decembrie 2023, in jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Lopadea Noua,in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Județean 107 E, din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au anuntat ca politistii Serviciului Rutier Olt, care desfasurau activitati pe Drumul Expres 12, in apropierea localitatii Birza, au depistat vineri, la ora 01.30, autoturism ce circula cu viteza de 227 de km/h, pe un sector de drum cu limita…

- ccLuni dimineața, 6 noiembrie, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 46 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada Granicerilor,…