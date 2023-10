Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite Andrei Muraru afirma ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, ceea ce inseamna romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza.. „Romania va accede cu siguranta in programul Visa Waiver in anul 2025.…

- Romania nu se da batuta și iși continua lupta pentru aderarea la Spațiul Schengen. Astfel, in cursul zilei de miercuri, 27 septembrie, președintele țarii a avut o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu pe acest subiect. Ce are in plan sa faca liderul PSD in privința Austriei, țara care s-a opus. Marcel…

- Doi militarii austrieci așteapta de la inceputul lunii august acreditarea pentru a intra in sediul NATO de la Bruxelles, dar procedura a fost blocata de catre Romania care a cerut timp suplimentar pentru a-i evalua in ceea ce Viena acuza ca este o razbunare pentru votul din decembrie prin care s-a respins…

- Radu, unul dintre pompierii raniți la Crevedia transferat in strainatate, a fost externat. El s-a numarat printre salvatorii care au suferit arsuri, dupa exploziile de la stația de GPL din Dambovița . Unul dintre pompierii raniți la Crevedia a fost externat Pompierul a fost tratat de medicii unui spital…

- Gestul admirabil al comunitații romanilor din Diaspora nu a intarziat sa apara: aceștia au mobilizat resurse și bunavoința pentru a sprijini familiile pompierilor raniți și transferați in strainatate, in urma tragicului eveniment din Crevedia. Mesajele de sprijin și ajutor au inceput sa circule pe grupurile…

- Cititorul care semneaza impostorul suprem P. comenteaza articolul Austria refuza sa deschida usa Schengen pentru Romania (editat)’ predoi se crede vulpoi, și-i ia-prin-invaluire cu TEXTE pe austrieci. Da’ Karner nu e prostu’ predoiului! Vizita (editat) predoi la Viena e dupa citeva zile in care punctele…

- Distribuitorii de energie electrica vor sa investeasca si mai mult, dar aceste investitii se recupereaza prin tarife, "fiindca nimeni nu are fabrica de bani acasa", iar inghetarea tarifelor de distributie pentru un an nu a fost una inteleapta, aceasta aruncand companiile cu un an in urma, a declarat,…

- Panica intr-un autocar din Viena, dupa ce acesta a fost cuprins de flacari. In acel moment, in autocar se aflau 60 persoane, cetateni moldoveni si romani, relateaza presa moldoveana. Focul a fost atat de puternic incat autocarul a ars complet in doar 10 minute. Din fericire, nimeni nu a fost ranit,…