Emil Boc: Azi am semnat contractul pentru primul tronson al…

”Am semnat astazi, 8 august, in Sala de sticla a primariei, contractul de proiectare si executie privind realizarea tronsonului I al centurii metropolitane a municipiului – tronsonul intre Cluj si Floresti – in valoare de 22,4 milioane euro cu TVA. Este vorba despre tronsonul care are ca menire principala asigurarea conectivitatii pentru Spitalul Regional de Urgenta”, a scris, marti seara, pe Facebook, Emil Boc. Primarul din Cluj-Napoca a explicat ca se va extinde la 6 benzi de circulatie zona DN1 Cluj-Floresti pana la Spitalul Regional de Urgenta – cate o banda pe sens va fi dedicata transportului…