- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ozana Barabancea a povestit cum a decurs ultimul eveniment din viața ei. Jurata de la Te cunosc de undeva este nașa pentru a șasea oara și marturisește ca pentru ea este o bucurie imensa atunci cand nașește. Iata ce a mai povestit vedeta!

- Dupa cea de-a șasea gala „Te cunosc de undeva!”, in care cuplul format din Emi și Cuza a fost nevoit sa se transforme in staruri rock, pentru sambata aceasta, ruleta le-a adus celor doi o provocare de zile mari – Florin Salam. Deși stiau ca juratii vor puncta doar prestatia lor pe scena transforming…

- Dupa cea de-a șasea gala Te cunosc de undeva!, in care cuplul format din Emi și Cuza a fost nevoit sa se transforme in staruri rock, pentru sambata aceasta, ruleta le-a adus celor doi o provocare de zile mari – Florin Salam.

- Moment de-a dreptul spectaculos in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Emi și Cuza au ridicat sala in picioare cu transformarea in Ni Mo Zou. Cei doi au intrat foarte bine in pielea celor doua personaje japoneze.

- Jazzy Jo si Zarug i-au interpretat pe Dua Lipa și Elton John, cu celebra melodie Cold Heart. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Ilona Brezoianu si Florin Ristei i-au interpretat pe Adam Levine și Christina Aguilera, cu celebra melodie Moves like Jagger. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza pe scena transforming show-ului de la Antena 1, a ramas fara voce.

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera pe 30 aprilie, de la 20:00, la Antena 1, aduce impreuna pe scena transforming show-ului doua bune prietene si impatimite intr-ale transformarilor – Maria Buza si Paula Chirila