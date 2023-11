Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase știe cum sa iși rasfețe soția și nu ezita sa ii faca pe plac de fiecare data. Prezenți la inaugurarea academiei care poarta numele fostului tenismen și a lui Ciprian Marica, Ioana Nastase a marturisit ca ii este mereu alaturi soțului ei, in ciuda momentele tensionate din trecut.

- O țara intreaga este devastata de pierderea cunoscute Dj-ițe, Dj Lalla. Aceasta a fost gasita fara suflare, de mai mulți oameni ce se plimbau pe o plaja din stațiunea Mamaia. In timpul unei intervenții in direct a colegului ei Cucu de la "Noaptea Tarziu", numerologul Adina Timofte a izbucnit in lacrimi,…

- Soția lui Benny Adegbuyi a ramas cu sechele dupa intervenția chirurghicala pe care a suferit-o la mana. Partenera luptatorului face recuperare dupa ce a avut o ruptura de humerus, dupa accidentul rutier in care au fost implicați in urma cu aproximativ patru luni.

- Este zi de sarbatoare in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani! Cuza de la Noaptea Tarziu iși sarbatorește ziua de naștere, iar in aceasta zi speciala a avut parte de o surpriza eoționanta. Iata ce au pregatit pentru el cei de la Neatza cu Razvan și Dani, dar și care sunt dorințele pe care celebrul…

- Un șofer a fost prins drogat la volan, cu soția insarcinata și copilul langa el. El a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii facute in București sambata noapte. Unul dintre șoferii opriți in timpul raziei a fost un tanar de 22 de ani care consumase cocaina. Acesta se…

- A inceput mini-vacanța de Sfanta Maria, iar in vami s-au format cozi, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontiera. Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta,…

- Doi turiști au avut parte de un șoc in momentul in care au aflat ce se gasea in spatele unui dulap din camera. Ei au descoperit un tunel secret care poate fi folosit de personal, pentru diverse chestiuni ascunse.