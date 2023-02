Emeric Ienei știe unde greșește FCSB. Antrenorul care a triumfat alaturi de Steaua in 1986, atunci cand a caștigat Cupa Campionilor, a analizat jocul roș-albaștrilor. FCSB se afla pe locul 3 in Liga 1, cu 48 de puncte. Vicecampioana Romaniei a pierdut puncte importante pe final de meci, atat cu Farul, cat și cu Universitatea […] The post Emeric Ienei știe unde greșește FCSB: „Trebuie sa inversezi mersul lucrurilor!” Sfat pentru Mihai Pintilii appeared first on Antena Sport .