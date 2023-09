Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile la motorina pe piata din Asia au crescut vineri dupa anuntarea de catre Rusia a unui surprinzator embargou la export, chiar daca mai multi analisti se asteapta ca aceasta restrictie sa nu ramana in vigoare prea mult timp, transmite Bloomberg, conform AGERPRES.Interdictia, care a intrat…

- "In concret, din probatoriul administrat in faza de urmarire penala a rezultat ca primii trei inculpati ar fi alimentat generatoarele din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu cu cantitati de motorina inferioare celor consemnate in documentele interne ale S.C. E.E. S.R.L., obtinand astfel diferite surplusuri…

- Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a inceput perfect parcursul la US Open 2023, victorie 6-0, 6-1 in fața suedezei Rebecca Peterson (28 de ani, 86 WTA). Iga Swiatek n-a impresionat in pregatirea competiției de la New York, invinsa de Jessica Pegula la Montreal și de Coco Gauff la Cincinnati. Poloneza…

- Preturile griului pe pietele internationale au scazut marți pentru a treia zi consecutiv. In acelasi timp, cotatiile petrolului oscileaza. Pretul griului tranzactionat pe bursa de marfuri de la Chicago a inceput saptamina in scadere cu 2%. Exporturile de cereale din Ucraina si Rusia continua, iar acesta…

- Pretul litrului de benzina incepe sa creasca peste tot in lume, o veste care inseamna noi presiuni inflationiste pentru bancile centrale si guvernele din intreaga lume, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres.Cotatiile futures la benzina au atins cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni la Bursa…

- Cotatiile futures la grau la Bursa de la Chicago au urcat marti la cea mai ridicata valoare din ultimele 5 luni, dupa ce atacarea de catre Rusia a porturilor si infrastructurilor pentru cereale din Ucraina a dat nastere la ingrijorari cu privire la securitatea alimentara mondiala pe

- Asigurare masuri specifice accident rutier in Ploiești, str. Mihai Bravu, zona Liceului Nr. 7. S-au deplasat 2 autospeciale de stingere, o descarcerare, autofreza și o ambulanța SMURD, toate din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești. Din informațiile primite pana in acest moment, este vorba…

- In cadrul exercițiului de stabilire a prețurilor maximale de comercializare a carburanților de tip standard, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta o continua creștere a cotațiilor internaționale Platts la benzina și motorina. Conform Reuters, reducerea furnizarilor de petrol…