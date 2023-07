Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, a declarat ca Romania e impanzita de azile de batrani conduse de „doctori Mengele” si ca se fac experimente medicale pe batrani.Ea a dat exemplul spitalului de psihiatrie Grajduri din Iasi, unde, spune senatorul, la subsol, oamenii…

- Vicepreședintele din Comisia de Sanatate din Parlament, deputatul Emanuel Ungureanu, solicita demiterea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, pe care il acuza ca știa de azilele groazei, in care oamenii in varsta au fost torturați.„Rafila trebuie demis! Am dovada ca a știut din data de 1 februarie …

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. G4Media transmite LIVE declarațiile ministrului. Alexandru Rafila: Lucrurile in momentul de fața…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat, luni, ca premierul si ministrul Sanatatii pregatesc "o iminenta catastrofa", respectiv trecerea "azilurilor groazei" la "lagarele groazei" din spitalele de boli psihice si incearca, totodata, "sa distraga atentia" de la ministrul Marius Budai, care are responsabilitati…

- Șeful DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu, și-a dat demisia. Acesta a susținut ca și-a „facut datoria”, deruland controale și dand amenzi azilelor in care aveau loc abuzuri de neimaginat. Este prima demisie in scandalul privind ororile din cele trei centre pentru batrani și persoane cu dizabilitați…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, considera ca in Romania ”in multe domenii, statul nu exista, legea nu exista, institutiile de control nu exista”, afirmatia fiind facuta in contextul anchetei privind tratamentele inumane aplicate unor persoane varstnice si cu dizabilitati in mai multe azile. „Am fost…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a reacționat pe pagina sa de Facebook, in scandalul “azilele groazei”. „Am fost toti cutremurati de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un atac la demnitatea umana. Evident, toti cei vinovati trebuie pedepsiti. Mult mai important, cred eu, este ca noi toti sa constientizam,…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj legat de "azilele groazei" in care sustine ca este important "ca noi toți sa conștientizam, in urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu"."Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un…