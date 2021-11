Emanuel Muntmark modifica Parcul Eolian de la Galbiori, comuna Crucea

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de mediu pentru proiectul conductei de transport gaze natural Techirghiol Ovidiu a fost actualizat Proiectul prevede realizarea pe teritoriul Romaniei a unei conducte noi de transport gaze naturale cu diametrul DN 250, in lungime totala de aproximativ 29,41 km Agentia pentru Protectia Mediului…

- Pe strada Constantei, din Navodari, va fi construit un nou supermarket Este vorba de magazinul LIDL, care va fi edificat dupa ce va fi intocmit PUZ pentru zona respectiva Documentatia a fost depusa la APM Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta are pe masa un memoriu de prezentare prin…

- Doua proiecte finanțate cu fonduri europene in valoare totala de 1,7 milioane de euro prin Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț vor intra in implementare in comuna Adancata. Este vorba de o sala de sport la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Bancescu” in valoare de 1,2 milioane de euro și de…

- Primaria Mircea Voda doreste sa amenajeze cateva zeci de locuri de parcare in comuna Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru investitia ce urmeaza a fi realizata in comuna Mircea Voda, din judetul Constanta. Agentia…

- Incendiu in comuna Crucea.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la un transformator electric din comuna Crucea.Misiunea este in dinamica.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhva ZIUA de Constanta ...

- Anunț: COMUNA RAZVAD, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Dambovița The post Anunț: COMUNA RAZVAD, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Dambovița first…

- Grand Protan SRL este o firma din Eforie A primit, recent, autorizatia de mediu pentru desfasurarea de activitati precum colectarea de deseuri nepericuloase Grand Protan SRL a obtinut autorizatia de mediu pentru doua activitati noi, ca urmare a cererii adresata la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta…

- Mai multe strazi din Vama Veche, comuna Limanu vor fi reabilitate Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul primariei din Limanu. Se doreste, astfel, reabilitarea si modernizarea infrastructurii…