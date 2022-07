Stiri pe aceeasi tema

- Ursii continua sa coboare in zone locuite si chiar sa atace oameni. Sunt prea multi si cauta de mancare oriunde. Daca simt prezenta omului, si se simt amenintati, ataca. Intr-o localitate din Brasov, o ursoaica a ranit grav un barbat care mergea spre casa.

- Lacurile din zona Moldovei au inceput sa sece unul cite unul. Situația este grava inclusiv in Delta Moldovei, o salba de iazuri aflata intr-o arie protejata. 200 de specii de pasari traiesc aici, toate in pericol sa nu mai aiba cu ce se hrani.

- In judetul Galati, jumatate dintre culturile agricole insamantate in toamna anului trecut sunt compromise din cauza lipsei precipitatiilor, iar fermierii vor sa declare zona calamitata pentru a primi despagubiri.

- Astazi, Grupul Tehnic de Lucru, din care fac parte instituțiile cu atribuții in gestionarea situației generate de seceta pedologica de la nivelul județului Buzau, s-a reunit pentru a stabili procedurile, graficul și formularele ce vor fi folosite in constatarea pagubelor inregistrate de fermieri, la…

- Seceta prelungita din ultimele luni este pe cale sa compromita anul agricol in multe zone ale tarii. Din cauza lipsei de apa din sol au de suferit atat culturile de toamna, cat si cele semanate in primavara. In Vaslui, fermierii spun ca irigatiile sunt o solutie, dar sistemele nu acopera cea mai mare…

- Compania de Apa Arad va rationaliza apa in trei localitati, in urmatoarele zile, in care se anunta temperaturi foarte ridicate, invocand seceta prelungita si totodata lansand un apel catre populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Apa Canal: Furnizarea apei potabile in perioadele de seceta prelungita Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești aduce la cunoștința beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii branșați…

