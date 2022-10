eMAG dezvăluie data la care va ţine Black Friday 2022 eMAG a dezvaluit data la care va avea loc Black Friday editia 2022, cel mai mare eveniment de shopping al anului. E vorba despre data de 11 noiembrie 2022, conform unui anunt facut de Stejara Pircan, Senior VP Commercial eMAG. Anuntul a venit in cadrul Galei GPeC, eveniment axat pe E-Commerce si Digital Marketing. Pregatirile pentru Black Friday 2022 au inceput la eMAG inca din luna iulie, alaturi de cei 42.000 de reselleri de pe platforma. Retailerul doreste sa depaseasca numarul de 4.5 milioane de produse la oferta din anul 2021. Sute de mii de produse sunt deja la oferta in campaniile curente.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

