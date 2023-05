Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, nu a reusit deocamdata sa contracteze o firma IT care sa extinda serviciile digitale asigurate de portalul Hidroelectrica dedicat activitatii de furnizare, releva datele Profit.ro.

- Incepand cu anul trecut, Hidroelectrica, compania de stat care produce cea mai mare cantitate de energie electrica din Romania, a fost supusa de trei ori controalelor efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifrauda din cadrul ANAF. Aceste controale au avut ca scop verificarea respectarii legislației…

- Gigantul grup petrolier britanic Shell a raportat joi un profit peste asteptari in primul trimestru, extinzand o serie de rezultate extraordinare dupa cresterea preturilor marfurilor in 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, transmite CNBC, citat de news.ro.Shell a raportat un profit ajustat…

- Marent 99 SRL se ocupa de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, este controlata de Mares Laurentiu, asociat unic si administrator, iar pentru anul 2021 a declarat un profit de 109.086 de lei. Dito Group SRL se ocupa de lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor,…

- Transgaz, operatorul de transport gaze controlat de Ministerul Economiei, va angaja avocați și va lansa proceduri juridice pentru recuperarea debitelor restante de la gigantul rus Gazprom, cu argumentul ca acesta nu și-ar mai fi platit de 5 luni sumele eșalonate in urma rezilierii contractului istoric…

- Compania aeriana low-cost Blue Air, aflata deja, la acest moment, in portofoliul statului, care detine 75- din actiuni, a intrat in insolventa, la propria cerere. Pe lista creditorilor sunt circa 90 de nume, persoane fizice, fosti angajati, si institutii precum ROMATSA, precizeaza Profit.ro. Operatorul…

