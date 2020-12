Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a facut remarcata in colaborarea cu The Motans, EMAA lanseaza primul sau album, ”Macii infloresc iarna”, care vorbește despre un extaz continuu, despre o viața fara lipsuri, despre lucruri care nu se vad, dar se simt, și ganduri nespuse. Albumul conține șapte piese, patru cantate doar de EMAA…

- Cum sa te pregatesti din timp pentru sarbatorile de iarna? TOP 5 lucruri pe care sa le faci ACUM Soarele inca isi face aparitia pe cer, iar temperaturile sunt cu multe grade peste zero, dar chiar si in aceste conditii, nu este prea devreme pentru planificarea sarbatorilor de iarna. De cate ori s-a…

- Rico888 și Killa Fonic aduc prima piesa in limba italiana, Tango & Cash, al carui nume a fost inspirat din filmul de acțiune cu Sylvester Stallone și Kurt Russell. Este pentru prima data cand Rico888 compune integral o piesa in italiana, insa beat-ul a contribuit decisiv la creionarea sa și la rezultatul…

- Amanam mereu demararea unui plan de economii, desi acesta poate porni chiar de la maruntis. La propriu. Pentru ca, vorba aceea, pic cu pic se umple oceanul si-ti acopera nevoia financiara. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa pui deoparte bani pe care sa-i…

- Cea mai noua piesa de la Otherside și Killa Fonic, „Fața Blue” se aude in premiera pe Virgin Radio Romania, de la ora 19:00. Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu te așteapta sa asculți cea mai #fresh piesa de la ce doi, care va fi cu siguranța un hit. De la 00:00 o poți asculta pe... View Article

- Trupa SuperM lanseaza albumul lor de debut “Super One” si devaluie clipul celui mai nou single “One (Monster & Infinity)”. Albumul vine dupa EP-ul lansat in 2019 – “SuperM – The 1st Mini Album”, care a debutat pe locul 1 in topul Billboard 200. In piesa “One (Monster & Infinity), SuperM incurajeaza…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…