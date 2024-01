Stiri pe aceeasi tema

- O etalare a succesului, o explozie de energie și stil. rareș și DOC iși unesc forțele și lanseaza piesa aia pe care s-o pui cand ai nevoie de extra boost-ul de incedere. ,,Sa curga banii” nu este doar o piesa, este o declarație de determinare și ambiție, care iți captureaza spiritul și te provoaca sa-ți...…

- Curaj, incredere și ambiția de a pune punct pe visul tau, pe acele dorințe care nu iți dau pace, despre toate acestea și mai mult vorbește Marko Glass in noua sa piesa, intitulata simplu, dar la obiect: ,,Visul”. Piesa face parte din soundtrack-ul oficial al filmului Miami Bici 2, ce va avea premiera…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- The Urs lanseaza „Noapte de noapte”, un cantec captivant și plin de energie, o calatorie muzicala prin magia iubirii. „Noapte de noapte” este o piesa ce povestește despre o dragoste care transende timpul și granițele, care a fost compusa de Scurtu Gheorghe (The Urs), Vlad Lucan și Alex Pelin, versurile…

- ,,ALB” este o piesa semnificativa pentru 911, caci vorbește despre calatoria și transformarea universului sau, in momentul in care a inceput sa priveasca totul cu iubire. Aceasta piesa este o exprimare muzicala a evoluției sale, unde culoarea alba devine simbolul puritații, iubirii și fericirii. „Alb”…

- Legendara trupa Taxi, cunoscuta pentru piesele captivante, și-a unit forțele cu Theo Rose, una dintre cele mai apreciate artiste pop din Romania, pentru a aduce in fața publicului un single cu o poveste aparte: „Graffiti”. Aceasta colaborare unica promite sa ofere un sound fresh, original și sa devina…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- INNA revine cu inca un hit, un imn al petrecerilor, care te va duce pe ringul de dans: „Dance Alone”, in colaborare cu The Victor. Piesa a fost compusa de Wayne Hector, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alex Cotoi și Elena Alexandra Apostoleanu, cu versuri de Wayne Hector și Elena Alexandra Apostoleanu,…