Stiri pe aceeasi tema

- EMAA lanseaza primul sau album, Macii infloresc iarna, care vorbește despre un extaz continuu, despre o viața fara lipsuri, despre lucruri care nu se vad, dar se simt, și ganduri nespuse. Albumul conține șapte piese, patru cantate doar de EMAA plus trei colaborari cu Bastien, Bruja și Killa Fonic. Melodiile…

- Dupa ce s-a facut remarcata in colaborarea cu The Motans, EMAA lanseaza primul sau album, ”Macii infloresc iarna”, care vorbește despre un extaz continuu, despre o viața fara lipsuri, despre lucruri care nu se vad, dar se simt, și ganduri nespuse. Albumul conține șapte piese, patru cantate doar de EMAA…

- A murit tenorul bulgar Kamen Chanev. Acesta cantat in 2003 pe scena teatrului liric, din Constanta in cadrul Festivalului International de Opera si Balet, ajuns la editia a XXIX a, Madame Butterfly de Giacomo Puccini. A murit tenorul bulgar Kamen Chanev.Acesta cantat in 2003, pe scena teatrului liric,…

- Azteca și Oscar ne invita la o lecție de franceza total nonconformista pe beat-ul lui PRNY. Și, daca ne intreaba cineva, cu siguranța vrem sa mai vedem aceasta formula și in alte piese. PRNY, nascut in Brașov, este unul dintre cei mai talentați producatori de muzica urbana din Romania. Debutul pe scena…

- Premiera spectacolului ''Antigona'' de Sofocle, productie a Teatrului ''Lucia Sturza Bulandra'' din Bucuresti, va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, la Teatrul de Stat Constanta, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de coronavirus in Capitala, au informat,…

- Inca ne bucuram de spectacolele artistilor constanteni... Inca ne bucuram de timp liber de calitate petrecut in salile de spectacol din Constanta.Dar pentru ca respectarea distantarii impuse cu scopul de a preveni contaminarea a redus drastic numarul de locuri disponibile la o reprezentatie 70 locuri…

- Forfota mare pe scena Teatrului „Fara Nume” din Capitala. Chiar daca pandemia de COVID-19 i-a obligat sa isi sisteze activitatea, actorii nu au stat degeaba si au pregatit un spectacol inedit.