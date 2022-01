EMA: Varianta Omicron ne va scoate din pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron, care in urma cu doua saptamani era detectata in 1,6% din noile cazuri de COVID-19 la nivel global analizate in laboratoare, reprezinta deja 58,5% din totalul noilor contagieri, depasind astfel Delta si devenind dominanta la nivel mondial, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Raspandirea variantei Omicron a SARS-CoV-2 va transforma Covid-19 intr-o boala endemica, cu care omenirea poate invata sa traiasca, preconizeaza Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. EMA isi exprima totodata indoiala cu privire la administrarea unei a patra doze de vaccin anticovid…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a declarat joi ca majoritatea cazurilor de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 in Uniunea Europeana par a fi 'usoare', transmite AFP.'Cazurile par sa fie in cea mai mare parte usoare, dar trebuie sa adunam mai multe dovezi pentru a determina…

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa. Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…