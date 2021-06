Stiri pe aceeasi tema

- Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, gazda a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a inregistrat sambata cel mai mare bilant zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus in aceasta tara de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Conform statisticilor oficiale, fosta…

- Peste o suta de suporteri, francezi și romani, au așteptat sambata, timp de aproape doua ore, in fața Hotelului Athenee Palace Hilton din București, pentru a se intalni cu vedetele echipei naționale de fotbal a Franței, care se afla in aceste zile in Capitala. ”Allez les Bleus!”, i-au incurajat fanii,…

- Echipa naționala a Franței a gasit la hotelul Hilton Athene Palace o petrecere de sfarșit de an a studenților, se circula mult in jurul stabilimentului. Ceea ce nu ajuta la refacerea jucatorilor. Unul dintre corespondenții L'Equipe la București, Hugo Delom, a dezvaluit problemele pe care le au francezii…

- Ziariștii de la Blick susțin ca reprezentativa Franței in „optimi” le convine mai mult decat Danemarca: „Ne putem cațara foarte sus sau, daca e sa cadeam, nu mult. Danezii, in schimb, au un spirit de echipa fantastic de cand cu drama lui Eriksen”. Toți se tem de Franța, mai puțin elvețienii. ...

- Karim Benzema, prima „dubla” pentru Franța, din octombrie 2015. Cel mai in varsta francez cu doua goluri intr-un meci de Euro sau Mondial, la 33 de ani și 186 de zile. Pe 9 iunie 2008, la doar 20 de ani, Karim Benzema debuta la Euro, chiar impotriva „tricolorilor", la 0-0 in primul meci din grupa. 13…

- Naționala de rugby a Romaniei și-a aflat o noua adversara pentru meciurile test World Rugby pe care le va disputa in luna iulie, la București. World Rugby a confirmat ca Stejarii vor intalni pe 3 iulie, echipa Argentinei, a anunțat Federația Romana de Rugby. Pumele revin in Romania dupa 29 de ani, ultimul…

- Trupa italiana Maneskin a fost declarata câstigatoarea ediției din acest an a concursului de muzica Eurovision, desfasurat în Olanda si a carui finala a fost transmisa în direct la televiziune în noaptea de sâmbata spre duminica.Grupul alcatuit din patru membri, trei…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a clasat pe locul al treilea la turneul de la Voiron (Franta), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, dupa ce a fost invinsa de selectionata Frantei cu scorul de 22-9, sambata, in semifinale. Sonia Ursu a reusit 5 puncte si o recuperare, iar Claudia Cuic…