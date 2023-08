Elveția își protejează plata în numerar prin Constituție In timp ce plata prin card sau cu telefonul e din ce in ce mai adoptata de tot mai multe țari, guvernul Elveției a inceput consultari pentru modificarea Constituției, in scopul protejarii numerarului ca forma de plata. In Elveția, un grup se susținatori ai plații in numerar au inițiat mișcarea „Numerarul este libertate” și cer guvernului elvețian sa ia atitudine in acest sens. Activiștii vor ca inițiativa lor sa fie trecuta printr-un referendum. Deși politicienii le reproșeaza activiștilor mișcarii ca sunt cam vagi in cererile lor, guvernul elvețian le-a luat in seama doleanțele și a venit cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

