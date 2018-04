Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, si Simona Halep s-au declarat suprinsi de convocarea "veteranei" Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, pentru intalnirea Romania - Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei. "Intr-un fel, sa spunem, avem o sansa mai buna, prin…

- Simona Halep a recunoscut, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca a fost surprinsa de alegerea de ultim moment a Elvetiei, de a o convoca pe Patty Schnyder (39 ani) pentru barajul de accedere in Grupa Mondiala principala a Fed Cup. "Pot sa spun ca am fost putin surprinsa, ma asteptam…

- Jucatoarele de tenis din echipa Elvetia de Cupa Federatiei au inceput, ieri, pregatirile in vederea intalnirii cu Romania, din barajul pentru Grupa Mondiala. Trimisii federatiei elvetiene au fost impresionati de Sala Polivalenta din Clu unde va avea loc intalnirea, la finalul acestei saptamani.…

- Din cauza problemelor de efectiv, capitanul nejucator al Elveției, Heinz Gunthardt, nominalizase pana acum doar trei jucatoare care vor face deplasarea la Cluj pentru duelul din Fed Cup cu Romania: Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic și Jil Teichmann. Astazi, Heinz Gunthardt a anunțat ca cea de-a patra…

- Romania și Elveția se vor intalni pe 21-22 aprilie intr-o confruntare ce va conta pentru calificarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Pentru elvețience nu va juca cea mai titrata jucatoare a lor: Belinda Bencic. Sportiva care ocupa acum locul 71 WTA a revenit in circuit in acest an dupa mai multe accidentari,…

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune "la revedere" sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania - Elvetia, de la Cluj-Napoca, scrie news.ro.Echipa Romaniei…

- Intalnirea de Fed Cup Romania – Elvetia, programata la 21 si 22 aprilie, in barajul pentru Grupa Mondiala a competitiei, va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj, informeaza fedcup.com.Romania a ajuns la barajul pentru promovarea in primul esalon al Cupei Federatiei dupa ce a invins, tot la Cluj,…