Elon Musk vrea un sistem de plăţi pentru Twitter In cadrul celei mai recente sedinte din cadrul companiei, noul proprietar al Twitter a vorbit despre transformarea platformei sociale intr-un veritabil sistem de plati. Musk a spus ca in cadrul sistemului pe care-l vede, utilizatorii isi vor conecta contul bancar la Twitter si prin intermediul retelei sociale acestia vor putea trimite si primi bani. Acelasi sistem va fi folosit pentru plata creatorilor de continut care ofera informatii sau continut exclusiv in spatele unui paywall personal – o alta idee pe care Twitter a lansat-o in ultima perioada si pe care Musk vrea sa o duca mai departe. Sistemul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

