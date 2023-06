Elon Musk vrea să facă business în Mongolia. Miza: zăcămintele de metale prețioase ”Au discutat despre posibilitatea de a primi Tesla in Mongolia, pentru fabrica sa de baterii pentru vehicule electrice, valorificand disponibilitatea larga a tarii a elementelor de cupru si pamanturi rare, care sunt componente esentiale ale bateriilor masinilor electrice”, potrivit unui comunicat emis in numele guvernului mongol. Tara din Asia de Est este bogata in minerale si se mandreste cu zacaminte mari de cupru, aur si carbune. ”Guvernul mongol se angajeaza sa coopereze cu organizatiile internationale pentru a ajuta la stimularea dezvoltarii de noi tehnologii si la cresterea investitiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

