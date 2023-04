Utilizatorii care ofera abonament la continutul lor, o functie pe care o pot accesa prin fila ”Monetizare” din setari, vor primi toti banii platiti de abonati, in afara de comisioanele impuse de Android si iOS. Twitter nu se va impune niciun comision in primele 12 luni. ”Asta inseamna 70% pentru abonamentele pe iOS si Android (care taxeaza 30%) si ~ 92% pe web (ar putea fi mai bine, in functie de procesorul de plati)”, a spus Musk intr-un tweet, adaugand ca Twitter va ajuta si la promovarea muncii creatorilor si maximizarea castigurilor.