Elon Musk spune că fabricile sale vor face ventilatoare dacă coronavirusul va provoca lipsuri majore Dupa ce un utilizator de pe Twitter i-a adresat lui Elon Musk comentariul "Va rugam sa va recompuneți fabrica pentru a face ventilatoare care sunt necesare cat mai curand. Sunt un proprietar Tesla și iubesc compania. Trebuie sa incetați sa fiți un idiot in legatura cu asta. Acesta este un dezastru masiv. Intrebați medicii din domeniu", directorul a raspuns promp ca "Vom face ventilatoare daca exista o penurie". We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020 — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020 Redactorul-șef al FiveThirtyEight, Nate Silver, l-a contestat pe Musk intr-un alt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

