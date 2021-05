Stiri pe aceeasi tema

- Cursa spatiala dintre cei mai bogati doi oameni din lume s-a intensificat si a intrat intr-o noua etapa marti, dupa ce CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, Elon Musk, a ironizat incercarea miliardarului Jeff Bezos de a contesta in instanta un contract major acordat de NASA, informeaza Reuters.…

- SpaceX, compania spatiala a lui Elon Musk, a castigat un contract de aproape 3 miliarde de dolari pentru constructia viitorului modul lunar cu echipaj uman al NASA, invingand Blue Origin, a lui Jeff Bezos, si Dynetics, divizie a companiei Leidos, transmite CNBC.

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Averea fondatorului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentului Forbes al miliardarilor, informeaza Mediafax . Pierderile…

- Pandemia de COVID-19 nu l-a afectat pe Ion Tiriac. Omul de afaceri Ion Tiriac si-a marit averea cu 300 de milioane de dolari in 2020 si a urcat 38 de pozitii in clasamentul miliardarilor din lume. Tiric ocupa locul 2.238 in topul celor mai bogati oameni de pe planeta, conform dateleor…

- Administrația prezidențiala din Rusia a catalogat luni drept „interesanta” o propunere, pe Twitter, a celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua de socializare audio Clubhouse, relateaza AFP. Conducatorul producatorului de vehicule electrice de…

- Jeff Bezos s-a retras de la șefia Amazon și va avea mai mult timp sa se ocupe de dezvoltarea și pe mai departe a companiei Blue Origin care a reușit mai puține decât SpaceX a lui Elon Musk datorita unei strategii mai prudente, în pași mici, gândita de Bezos. Blue Origin va pune însa…