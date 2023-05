Elon Musk sapă un tunel de 100 de kilometri sub Las Vegas prin…

Luand o pauza de la proiectele Tesla si SpaceX, Elon Musk ne ofera un update cu privire la Boring Company. Firma lucreaza acum la un tunel cu lungimea de 100 de kilometri sub orasul Las Vegas. The Boring Company a primit aprobarea pentru a extinde reteaua de tuneluri de sub Las Vegas cu 40 de kilomeri, adaugand inca 18 statii noi la planul intiial. Initial Vegas Loop trebuia sa fie un sistem de transport subteran cu 45 kilometri de tuneluri si 51 de statii. Acum planul a fost upgradat la 100 de kilometri si 69 de statii, dupa ce comisarii din Clark County, Nevada au aprobat extinderea. Voturile…