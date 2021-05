Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a miliardarului Elon Musk va lansa anul viitor un satelit catre Luna in cadrul unei misiuni platite in totalitate cu criptomoneda Dogecoin, a anuntat duminica societatea canadiana Geometric Energy Corporation, care va conduce misiunea selenara, relateaza AFP si

- Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta in cadrul emisiunii umoristice a fost extrem de anticipata,…

- Dogecoin a scazut puternic sambata seara dupa ce atinsese o valoare record in timpul zilei, declinul incepand in timpul apariției lui Elon Musk – care a incurajat criptomoneda, la Saturday Night Live. In timpul emisiunii, miliardarul a spus, in gluma, ca Dogecoin este „o pacaleala”, informeaza Bloomberg.…

- Los Angeles, 9 mai /Agerpres/ - Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta…

- Programatorul ruso-canadian Vitalik Buterin a creat tehnologia blockchain Ethereum în 2013 când avea doar 19 ani, relateaza CNN.Ether, criptomoneda folosita de ethereum a fost lansata în 2015 iar Buterin are acum în jur de 333.500 de etheri în portofelul sau virtual.…

- Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine…

- Producatorul de mașini electrice a depus raportul anual de 10 K la SEC in aceasta dimineața și a dezvaluit o noua investiție in bitcoin. Tesla spune ca va incepe sa accepte bitcoin ca forma de plata pentru produsele lor. Clienții Tesla au solicitat recent fondatorului și directorului general Elon Musk…