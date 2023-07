Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a ironizat miercuri „contradictiile” din politica externa a SUA, dupa ce presedintele american Joe Biden l-a calificat pe omologul sau chinez Xi Jinping drept „dictator”, in conditiile in care relatiile dintre Washington si Beijing pareau sa se detensioneze, transmite AFP. Responsabilii americani…

- ”Au discutat despre posibilitatea de a primi Tesla in Mongolia, pentru fabrica sa de baterii pentru vehicule electrice, valorificand disponibilitatea larga a tarii a elementelor de cupru si pamanturi rare, care sunt componente esentiale ale bateriilor masinilor electrice”, potrivit unui comunicat emis…

- Aceste lucruri se intampla in timp ce Beijingul face eforturi pentru a arata ca este deschis pentru afacerile straine si Musk ar fi semnalat extinderea in continuare a afacerii companiei sale producatoare de masini in China. Qin, care a fost pana de curand ambasadorul Chinei in SUA, a declarat ca ”modernizarea…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Canada a anuntat luni expulzarea unui diplomat chinez considerat acum "persona non grata" in tara, deoarece a fost acuzat de Ottawa ca a cautat sa intimideze un deputat canadian critic al regimului de la Beijing, scrie AFP."Canada a decis sa-l declare pe Zhao Wei persona non grata", a indicat ministrul…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang i-a asigurat pe omologii sai rus si indian in legatura cu aprofundarea legaturilor bilaterale, promitand ca "coordonarea si cooperarea" vor deveni mai puternice, intr-un gest de solidaritate cu doi dintre cei mai mari vecini ai Chinei, relateaza vineri Reuters, informeaza…

- Qin Gang, ministrul chinez de Externe, a reafirmat, vineri, ca ambele parti ale Stramtorii Taiwan apartin Chinei, denuntand acuzatiile privind tentative de perturbare a stabilitatii si ambitiile separatiste ale Administratiei de la Taipei, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax."In ultima…

- Consilierul de stat și ministrul de Externe din China, Qin Gang, va avea o vizita oficiala in Uzbekistan intre 12-13 aprilie, la invitația ministrului interimar uzbec de Externe, Bakhtiyor Saidov. Qin va participa la a patra reuniune a miniștrilor de externe din statele vecine cu Afghanistanul ce va…