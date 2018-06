Stiri pe aceeasi tema

- Sase oameni ai legii din orasul mexican Salamanca au fost împuscati mortal vineri în timpul unor controale de retina, incidental fiind considerat unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra fortelor de securitate mexicane din ultimele luni, potrivit Reuters. …

- China planuieste sa elimine limita de copii pe care ii poate avea o familie, conform unor persoane familiare cu situatia, intr-o miscare care va pune capat controversatei legi despre care multe voci au spus ca incalca drepturile omului si care a cauzat un deficit de forta de munca a celei de-a doua…

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters, preluata de News.ro. Operatorul reţelei de socializare a anunţat…

- LIVERPOOL - AS ROMA ONLINE LIVE in Liga Campionilor. VIDEO PRO TV si TELEKOM SPORT. Primul meci din dubla mansa Liverpool - AS Roma, din semifinalele Ligii Campionilor, se va disputa marti, pe Anfield Road, de la ora 21:45, LIVE VIDEO pe ProTV si Telekom Sport. LIVERPOOL - AS ROMA ONLINE…

- Procuratura din Germania investigheaza fosti si actuali angajati ai producatorului de automobile sport Porsche, divizie a grupului Volkswagen, intre care si un membru al consiliului de administratie, in cadrul anchetelor legate de manipularea testelor de poluare, relateaza Reuters. Un numar de 10…

- Tesla suspenda temporar productia automobilului de serie Model 3, cel putin a doua oara in ultimele doua luni, dupa ce Elon Musk a recunoscut greselile care afecteaza procesul de fabricatie a celui mai important vehicul al companiei, transmite Bloomberg.

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de catre niste…