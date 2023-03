Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul sud-african Elon Musk deține acum mai puține acțiuni ale producatorului de mașini electrice Tesla decat cele mai mari 3 fonduri de investiții pasive din Statele Unite, relateaza Markets Insider.

- Elon Musk, șeful Tesla, SpaceX și al Twitter, a glumit ca doborarea mai multor obiecte zburatoare neidentificate de catre Statele Unite in ultimele zile nu ar trebui sa ingrijoreze, fiindca ar fi vorba de „prieteni” ai sai veniți in vizita. „Nu va faceți griji, sunt doar unii prieteni ai mei in vizita”,…

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Statele Unite le-au spus cetațenilor sai din Rusia sa plece imediat din cauza razboiului din Ucraina și a riscului unei potențiale harțuiri și arestari arbitrare de catre ruși.

- Ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov, a avertizat joi ca vor exista consecinte pentru Statele Unite ale Americii dupa ce un cunoscut jurnalist de investigatie american, Seymour Hersh - laureat al premiului Pulitzer - a sustinut pe blogul sau ca SUA se afla in spatele

- Academia de film americana (AMPAS) a anuntat vineri ca examineaza campaniile de promovare la premiile Oscar din acest an, la o zi dupa ce un articol aparut in mass-media din Statele Unite a ridicat o serie de intrebari despre nominalizarea surprinzatoare primita de actrita britanica Andrea Riseborough,…

- Tensiunile de pe piata provocate de potentiala prabusire a pietei imobiliare comerciale ar putea reprezenta un risc sistemic pentru banci, care ar putea duce la necesitati de capital suplimentar.

- Platforma deținuta de Elon Musk a fost blocata cateva ore, in noaptea de miercuri spre joi, pentru unii utilizatori care nu s-au putut conecta la propriul cont sau nu au putut accesa alte conturi, a informat AFP, preluata de Agerpres. Site-ul Downdetector a primit aproximativ 10.000 de semnalari din…