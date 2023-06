Stiri pe aceeasi tema

- Emi de la Noaptea Tarziu și soția lui, Madalina, au trait cea mai frumoasa zi din viața lor. Cei doi și-au promis iubire veșnica și au devenit soț și soție, iar acest moment a fost sarbatorit așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, printr-o petrecere de proporții. Iata cum a atatat tortul de la cununia…

- Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina, s-au casatorit astazi, moment marcat, așa cum era de așteptat, de mari emoții. In aceasta zi importanta, artistul i-a facut o promisiune celei care i-a devenit, oficial, soție.

- Zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina! Cei doi au spus cel mai important „Da” din viața lor astazi, iar nașii au fost nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Artistul și soția sa au atras toate privirile la marele eveniment.

- Așteptarea a luat sfarșit! Gina Pistol și Smiley au aparut, pentru prima data, in rolul de mire și mireasa! Prezentatoarea TV arata spectaculos in rochia de mireasa, pe care a ținut-o ascunsa atat de mult timp! Alaturi de ea a stralucit și Smiley, care a ales un costum alb, in care a aratat absolut…

- Eliza și Cosmin Natanticu sunt nașii lui Emi de la Noaptea Tarziu și a soției lui, Madalina. Cum s-au distrat la petrecerea burlacițelor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Dupa zile de distracție pe cinste, Emi de la Noaptea Tarziu și Cosmin Natanticu au vorbit despre aventura din Malta. Mirele și nașul au organizat petrecerea burlacilor și au trait o adevarata experiența intr-una dintre cele mai frumoase locuri din Europa. Insa, amintirile amuzante nu au lipsit nici…

- Adriana Bahmuțeanu a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce, in urma cu doar o zi, aceasta a anunțat ca s-a casatorit cu George Restivan. Cei doi soți au ținut ascuns evenimentul important din viața lor, acolo unde au participat doar cei doi nași și preotul care le-a oficializat casatoria. Insa,…