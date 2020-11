Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Pfizer a vandut actiuni de 5,6 mil. dolari in ziua in care titlurile s-au apreciat cu 15%, dupa anuntarea rezultatelor promitatoare ale vaccinului pentru COVID-19 Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6…

- Un volum rar din anul 1623, care a reunit pentru prima data piesele de teatru scrise de dramaturgul William Shakespeare, a fost vandut miercuri cu pretul record de 9,97 milioane de dolari, au anuntat reprezentantii filialei din New York a casei de licitatii Christie's, citati de Reuters, transmite Agerpres.

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat, marti, Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, transmite Reuters, citata de Agerpres.IATA se asteapta ca industria aeriana sa inregistreze in semestrul doi…

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, transmite Reuters potrivit Agerpres. IATA se asteapta ca industria aeriana sa inregistreze in semestrul doi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Donatorii democrati au doborât recordul de generozitate dupa decesul, vineri, al judecatoarei de la Curtea Suprema a SUA Ruth Bader Ginsburg, punând la dispozitia candidatilor democrati si a grupurilor progresiste peste 90 de milioane de dolari în putin peste 24 de ore, relateaza duminica…

- Scheletul unuia dintre cele mai complete specimene de T-Rex din intreaga lume va fi scos la licitatie de catre Casa Christie's la 6 octombrie, la New York, iar specialistii estimeaza un pret de vanzare intre 6 si 8 milioane de dolari, transmit miercuri AFP si Reuters. Acest T-Rex,…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…