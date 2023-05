Élisabeth Borne, premierul Franței, a început negocierile cu liderii sindicali cu privire la reforma sistemului de pensii Sefa guvernului francez, Elisabeth Borne, a inceput discutiile cu liderii sindicali pe marginea controversatei reforme a sistemului de pensii, informeaza Rador. Cinci dintre cele opt confederatii principale au raspuns invitatiei si au fost primite separat marți si miercuri la sediul guvernului. Premierul a asigurat ca nu doreste sa le impuna sindicatelor un anumit cadru si nici o agenda de discutii, ci este deschisa sa le asculte nemultumirile si prioritatile. CITESTE SI Și-au inmormantat bunica alaturi de telefonul ei mobil: ce mesaj au primit nepoții in miezul nopții 03:02 218 Italia:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

