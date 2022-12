Baschet: CSM Constanta sustine astazi ultimul meci al anului in Liga Nationala

Echipa masculina de baschet CSM Constanta disputa astazi meciul din deplasare cu CSM Galati, ultima partida pentru formatia de pe litoral in acest an in Liga Nationala. Confruntarea incepe la ora 18.00 si va fi gazduita de sala "Dunarealdquo; din… [citeste mai departe]