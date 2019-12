Eliminarea supraaccizei la carburanţi a trecut de Parlament. Sighiartău: Preţul carburanţilor va scădea la începutul lui 2020 "Victorie la votul final din Camera Deputaților! Prețul carburanților se va ieftini la inceputul lui 2020 pentru ca supraacciza a fost eliminata! Am reușit sa eliminam o masura care a facut viața amara multora dintre dumneavoastra. Astazi a fost votul decisiv in plenul Camerei Deputaților. Cu majoritate de voturi, Camera a adoptat propunerea noastra legislativa de eliminare a supraaccizei la carburanți. Consecința va fi ca, de la inceputul anului viitor, benzina și motorina se vor ieftini. Așa cum s-au ieftinit și dupa prima eliminare a supraaccizei, in perioada ianuarie-august… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

