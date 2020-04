Eliminare PENSII SPECIALE. Ludovic Orban, apel către parlamentari: "Să renunţe" "Le solicit celor din Parlament sa inceapa prin modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor, in care sa renunte la pensiile speciale ale parlamentarilor ca un prim pas de buna-credinta (in privinta proiectelor legislative de reducere a pensiilor speciale n.red.), care nu pot fi modificate decat prin modificarea Legii statutului deputatilor si senatorilor, pentru ca ele asa au fost introduse", a spus Ludovic Orban la Romania TV. Intrebat despre varianta impozitarii tuturor pensiilor speciale, Orban a replicat "sa vedem ce va iesi din Parlament". "Aici e o intreaga… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

