- Elicopterul Ingenuity al NASA a supravietuit primei nopti pe suprafata planetei Marte, a anuntat luni agentia spatiala americana pe site-ul sau.Temperaturile din craterul Jezero pot scadea pana la minus 90 grade Celsius, ceea ce poate duce la inghetarea si spargerea componentelor electrice neprotejate…

- Incepand din aceasta saptamina,Termo furnizeaza caldura doar pe timp de noapte. Conducerea Termo Craiova a luat hotararea sistarii agentului termic (incalzire) in intervalul orar 11.00 – 19.00, in zilele in care temperaturile sunt ridicate. Termo a redus furnizarea caldurii pe timpul zilei, date fiind…

- NASA a anunțat ca mini-elicopterul Ingenuity va încerca pentru prima oara sa se ridice la sol în atmosfera marțiana pe 8 aprilie, pâna atunci urmând sa fie pregatit momentul și Ingenuity va trebui sa se separe complet de rover. Daca elicopterul care cântarește 1,8 kg va…

- De la 20 de grade, Grecia a ajuns brusc la temperaturi negative de minus 20 de grade. Valorile termice ar fi scazut atat de mult din cauza furtunii Leandros, fenomen meteo care a stopat perioada cu vreme calda din ultimele zile de pe teritoriul tarii.

- Temperaturile inregistrate in Grecia au scazut vinei brusc din cauza furtunii Leandros punand capat perioadei de vreme calda din ultimele zile de pe teritoriul tarii, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Citește și: Apple lanseaza noi laptopuri Macbook Pro: cu ce imbunatațiri vin In timp…