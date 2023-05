Elicopter prăbușit în nordul Italiei, în timpul intervenției în zonele afectate de inundații. Patru persoane au fost rănite Elicopterul s-a prabusit sambata, 20 mai, in provincia Ravenna, regiunea de nord Emilia-Romagna, puternic afectata de inundații, in timpul unei misiuni de interventie. La bord, se aflau patru persoane, care au fost ranite și duse la spital, potrivit agenției italiene de știri ANSA.La momentul prabușirii, elicopterul inspecta liniile de inalta tensiune avariate in timpul furtunii, in localitatea Lugo. Potrivit primelor informații, aeronava ar fi un vehicul privat care aparține companiei „EliOssola” și s-a prabușit dupa ce a incercat o aterizare de urgența.Toate cele patru persoane aflate la bord… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter s-a prabusit sambata in provincia italiana Ravenna din regiunea Emilia-Romagna, grav afectata de furtuni puternice si inundatii, transmite agentia DPA, potrivit Agerpres.Toate cele patru persoane aflate la bord au fost transportate la spital, insa doar una dintre ele a fost ranita, au…

- Ploile torentiale au devastat partea de est a regiunii italiene Emilia-Romagna, iar cel puțin 14 persoane au fost ucise de inundațiile care au provocat și daune in valoare de miliarde de euro. Situația ramane in continuare periculoasa și autoritațile au prelungit codul roșu din cauza reapariții ploilor,…

- Mai multe cadavre au fost gasite joi, dupa ce aproape toate raurile au provocat inundatii intre Bologna si coasta de nord-est, la 115 km distanta, relateaza BBC.In plus de asta, au avut loc aproximativ 280 de alunecari de teren. In imaginile publice pe internet se pot vedea cum in doar cateva minute…

- Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, relateaza Reuters. Nine people died and thousands evacuated from their homes…

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …

- In doar doua saptamani a cazut o cantitate de precipitații cat pentru șapte luni, a declarat meterologul Pierluigi Randi, președinte al Ampro - asociația profesionala meteorologica a Italiei, iar „situația este foarte serioasa” in cele mai afectate regiuni din nordul Italiei, potrivit publicației La…

- Cinci persoane au murit, iar mii de oameni sunt stramutați din regiunea Emilia Romagna. Circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Mai multe rauri au iesit din…

- Mii de persoane sunt stramutate din regiunea Emilia Romagna, circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Pana acum s-au raportat doua persoane decedate din cauza…